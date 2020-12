Přežijte ve světě ozubených koleček skrytého nezávislého klenotu Disc Room

2. 12. 2020 12:24 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Na konci října rozšířil portfolio výstředního vydavatelství Devolver Digital další z řady zajímavých titulů. Píše se rok 2089 a na oběžné dráze Jupiteru se objevil obří disk, který má vlastní vědomí a lační… po krvi? Navlékněte skafandr a vyřešte problém dřív, než celou galaxii zaplaví krvežíznivá ozubená kolečka, která přeříznou, přetnou, rozčtvrtí a rozsekají všechno, co jim stojí v cestě. Abyste záhadu rotující hrozby vyřešili, musíte se jim postavit. Ne, musíte se jim vyhnout. Ale co vás v Disc Room zabije, to vás stejně posílí.

Za novinkou mezi hardcore hříčkami, která by se vyjímala i na akrádovém automatu, stojí čtveřice známých postav nezávislého vývoje: Dvojici Jan Willem Nijman a Kitty Calis mohou znát fanoušci minutového RPG Minit, Terri Vellmann a Doseone zase společně vytvořili Sludge Life, který Epic Games Store rozdává zdarma po celý rok.

Disc Room nicméně najdete i na Steamu a v dalších obchodech na PC, kromě toho vyšel také na Switchi.