Přes 50 free-to-play multiplayerových her je na Xboxu konečně skutečně zadarmo

22. 4. 2021 15:35 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Když jsem si pořídila svou první konzoli, nemile mě překvapil fakt, že zatímco na PC musím za multiplayer platit tak maximálně svému poskytovateli internetu, na Xboxu a PlayStationu je za vpuštění na servery nutné platit měsíční poplatky přímo výrobcům konzole.

Zejména free-to-play tituly potom tak úplně „free“ nejsou, což došlo i někomu v Microsoftu a usoudil, že na provizích z mikrotransakcí trhne víc než na předplatitelích, které tímto způsobem získá. Včerejškem počínaje si tak na Xboxech One i Series X|S konečně můžete v online multiplayeru zahrát přes padesát F2P her, aniž byste si platili členství Xbox Live Gold. Volejte sláva a tři dny se radujte! A níže si přečtěte abecední seznam, kterých titulů se to vlastně týká.