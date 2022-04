Premiéra animovaného filmu Super Mario Bros. se odkládá

28. 4. 2022 13:17 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Nadcházející animovaný film na motivy Super Mario Bros., který vzniká ve spolupráci Nintenda a Universal Illumination Entertainment, se opozdí. Původní premiéru plánovanou na 21. prosince letošního roku nestihne, namísto toho dorazí do severoamerických kin 7. dubna, do japonských 28. dubna a někdy v té době i do těch evropských. Na oficiálním Twitteru to oznámil přímo Mariův stvořitel, Šigeru Mijamoto.

Neuvádí konkrétní důvody, proč se film opozdí, ale vzhledem k pověstnému japonskému perfekcionismu tenhle odklad dává smysl – má jít o první animovanou adaptaci velké značky, která potenciálně může otevřít dveře na stříbrné plátno i dalším hrdinům Nintenda. V titulní roli Maria uslyšíte hlas Chrise Pratta, princeznu Peach ztvární Anya Taylor-Joy a role záporáka Bowsera se ujal Jack Black. Tak snad se tahle filmová adaptace vydaří víc než ta hraná z devadesátých let.