Předělávka Star Wars: Knights of the Old Republic je stále ve vývoji

30. 5. 2023 15:15 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Není tomu dlouho, co insider Jeff Grubb tvrdil, že příliš nevěří ve vydání remaku Star Wars: Knights of the Old Republic. Předělávka se oficiální cestou naposledy objevila v roce 2021 a od té doby ji provázejí neoficiální zkazky o problematickém vývoji. Mnoho lidí ji proto pomalu odepisuje, ale zdá se, že společnost Embracer Group s ní stále počítá. Minimálně to naznačuje nedávná zpráva s finančními výsledky společnosti za uplynulý fiskální rok.

Titul se v dokumentu objevuje mezi oznámenými projekty, na kterých se aktuálně pracuje. Zároveň uvádí, že remake vzniká pro PC a PlayStation 5, kdy s jeho vydáním pomůže externí firma, kterou v tomto případě zastupuje společnost Sony. Vývojářské studio zde explicitně zmíněné není, ale má se jednat o interní tým. Podle dřívějších zpráv jde o Saber Interactive, které vývoj převzalo po Aspyru.

Přirozeně zmínka nezaručuje, že se tohoto projektu ze světa Hvězdných válek někdy skutečně dočkáme. Nicméně dává alespoň naději, že ještě není nadobro odpískaný.