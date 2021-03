Předchůdce Persony, 18 let starý Shin Megami Tensei III: Nocturne dostane brzy remaster

Studio Atlus stojí za obrovskou sérií her Megami Tensei, jejíž páteří jsou hry nazvané Shin Megami Tensei, z nichž vychází u nás možná o něco známější série Persona. Shin Megami Tensei III: Nocturne je pro studio a jeho tvůrce ale natolik zásadním titulem, že se ho rozhodli předvést i dnešním hráčům a západnímu trhu skrze remaster.

18 let staré postapokalyptické RPG z éry PlayStationu 2 vyjde znovu pod názvem Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster již 25. května na PlayStationu 4, Switchi a vůbec poprvé v historii série také na Steamu.

Počítejte s předělanou grafikou, novou lehčí obtížností (původní hra prý byla nemilosrdná), možností kdykoliv uložit postup, volbou japonského i anglického dabingu a v neposlední řadě i s kartičkami a achievementy na Steamu.

ATLUS Director Kazuyuki Yamai has a special message for all #SMT3 fans!



Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster is coming to Nintendo Switch, PlayStation 4, and Steam on May 25, 2021.



Pre-order now: https://t.co/mvmrIhWslG pic.twitter.com/56l8ZXrjH9