Pragmata se odkládá, vyjde až přespříští rok

Záhadný titul Pragmata od Capcomu byl oznámen loni v létě na akci Future of Gaming, kde nám společnost Sony představila PlayStation 5. Kromě traileru jsme se toho o hře tehdy ani nikdy potom příliš nedozvěděli, po více než roce se ale připomíná. Jenže radost z toho nemáme.

An update on #PRAGMATA:



Our team is hard at work on the project, but to ensure this will be an unforgettable adventure, we've decided to shift the release window to 2023. In the meantime, we have a brand new artwork to share with you. Thank you for your patience. pic.twitter.com/3ZTOkIWEYD