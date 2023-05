Pozor na spoilery! Nová Zelda je k mání na internetu

2. 5. 2023 11:18 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Do vydání The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zbývají necelé dva týdny a fanoušci čarokrásného open-worldu by se při brouzdání na internetu měli mít obzvlášť na pozoru. Kopie hry totiž předčasně unikly mezi hráče a celá hra už je uploadovaná na streamovacích službách. Dá se tak předpokládat, že se na webu začnou šířit celé pasáže ze hry, návody, obrázky a další informace.

Report :



The Cartridge and Inside of case have been posted for The Legend of Zelda Tears of the Kingdom on Mercari. #ZeldaTearsOfTheKingdom pic.twitter.com/2mqbAfN4jY — Pory (@pory_leeks) May 1, 2023

Nintendo má s předčasnými úniky her obecně problém. K Tears of the Kingdom už se například podařilo zveřejnit kompletní artbook, leak se nevyhnul ani předposledním Pokémonům Sword/Shield.

Pokračování Breath of the Wild vychází 12. května exkluzivně na Nintendo Switch.