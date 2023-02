23. 2. 2023 16:47 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Nemilá událost. V Nintendu patřičně neutáhli všechny ventily a na internet někudy proklouzl kompletně celý artbook z chystané The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Jedná se o zhruba dvě stě stran plných výtvarných konceptů, na kterých jsou k vidění nové postavy, momenty z příběhu a podobně. Dokument byl původně vystaven na Redditu, odkud už ho moderátoři pochopitelně smazali, ale, znáte to, jak jednou něco vypustíte na internet, už to zkrátka nikdy úplně nezmizí. Tak pozor na to.