Povedená kooperační únikovka We Were Here Forever míří na konzole

11. 11. 2022 14:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Letos v květnu vyšel již čtvrtý díl kooperativní únikové série We Were „doplňte“ (za „doplňte“ dosaďte Here, Too, Together či Forever), který stejně jako jeho předchůdci vyzval dva hráče k vzájemné spolupráci na zapeklitých i pořádně bláznivých hádankách. Každý z nich hraje na svém zařízení a pohybuje se jinými oblastmi, přičemž vždy řeší hádanku, k níž má návod ten druhý. V podstatě je tahle série takovým kurzem efektivní komunikace.

Nejnovější We Were Here Forever posunul grafickou stránku zase na novou úroveň, tvůrci konečně trochu víc zapracovali na příběhu a celkově natáhli herní délku na slušných 10 a víc hodin (více v recenzi). Zatím jste mohli poslední díl hrát pouze na počítačích, ale to se 31. ledna změní. Hra totiž vyjde na konzolích PlayStation a Xbox současné i minulé generace.