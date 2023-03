Potvrzeno! Multiplayer The Last of Us bude mít... dveře

3. 3. 2023 14:31 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Přiznejme si, že ne všechny zprávy z herního vývoje musí vyloženě „rozbít“ internet. Občas jde o malé drobnosti či zajímavosti jako například tweet Maksyma Zhuravlova, animátora ze studia Naughty Dog. Ten si posteskl, že když dokončil animační systém dveří pro The Last of Us: Part 2, myslel si, že mají hotovo a budou jej moci donekonečna ve všech hrát recyklovat. „Och, jak jsem se pletl,“ lamentuje Zhuravlov.

I remember when I finished the anim system for TLOU2 combat doors, I thought “Maybe much. But it’s all done now. We have it and we gonna reuse it forever. Cause like what more one can possibly desire from this damned door? Right?“.



Oh boy

WAS. I. WRONG. pic.twitter.com/iAA4qrZVjg — Maksym Zhuravlov (@MaksZhuravlov) February 26, 2023

Tweet poté sdílel i Vinit Agarwal, spolurežisér multiplayeru The Last of Us, s komentářem: „V naší hře momentálně opět pracujeme na dveřích.“ Lze z toho vyvodit dva závěry. Zaprvé, multiplayer The Last of Us je skutečně ve vývoji. A zadruhé: Budou v něm dveře.