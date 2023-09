Popadněte vapky, do PowerWash Simulator dorazí Návrat do budoucnosti

4. 9. 2023 13:05 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Kdo by si nechtěl vyčistit cestováním časem zaneřáděný DeLorean z legendární série Návrat do budoucnosti? Podle vývojářů z FuturLab všichni. Do PowerWash Simulator totiž dorazí obsahový balíček z filmů Back to the Future. Níže se můžete podívat na krátký oznamovací teaser.

Jde už o několikátý tematický dodatek do populárního simulátoru čištění vapkou. Vyšly například už úrovně z Tomb Raidera, Spongeboba, Final Fantasy VII a chystá se i temné univerzum Warhammer 40K. Datum vydání zatím není známé, ale cenovka bude bez centu 8 dolarů.