Do PowerWash Simulator dorazí tematický obsah z Warhammeru 40k

Je načase smýt špinavou temnotu vzdálené budoucnosti. Do relaxačního simulátoru čištění vapkou přichází krví a ichorem zbrocená válečná mašinérie ze 41. milénia. Jestli si myslíte, že je děsivé válčit proti démonické invazi Tyranidů, tak to jste ještě neviděli, jaký bordel po sobě umí zanechat vesmírní mariňáci. A někdo všechna ta bojiště, zkrvavenou zbroj a zanesené tanky musí vyčistit.

It's time to clean up the grim darkness of the far future.



Warhammer 40,000 x PowerWash Simulator. Coming this year. pic.twitter.com/GSre6hiwAn