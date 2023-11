Pokračování Nier: Automata je ještě hodně daleko. Předchází mu jiný projekt

Nier: Automata, jedna z nejzajímavějších a nejoriginálnějších her vůbec, se dočká pokračování. Má to ale háček v tom, že si na něj budeme musete ještě léta počkat. Producent Josuke Saito a režisér Joko Taro mají v plánu v sérii pokračovat, nyní ale ve vydavatelství Square Enix pracují na jiném, zatím neoznámeném projektu. Vyplývá to z rohovoru pro japonský server 4gamer.net.

