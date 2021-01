Pokémon Sword and Shield odhaluje krásy Galaru v dokumentárním traileru

5. 1. 2021 15:10 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Pokémon Sword and Shield je na trhu už více než rok, a pokud jste dosud do Británií inspirovaného regionu Galar nezavítali, mohlo by vás přesvědčit nové video. To se zaměřuje především na dvě nové oblasti, které do hry přibyly v rámci season passu.

Čtyři a půl minuty trvající trailer vám ukáže krásy Crown Tundry a Isle of Armor a samozřejmě představí jejich pokémoní obyvatele. Celé video je pojato dokumentárním stylem a k dokonalosti mu chybí snad jen komentář od Davida Attenborougha.

Season Pass pro Pokémon Sword and Shield vás v Nintendo e-shopu vyjde na 749 korun.