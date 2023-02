Podpůrné studio se omlouvá za (ne)kvality Marvel's Avengers

22. 2. 2023 17:50 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Superhrdinské taškařici Marvel's Avengers se nepodařilo dostát vlastním ambicím. Projekt, s nímž se počítalo na dlouhou dobu dopředu, přežil jen dva roky, než před měsícem tvůrci oznámili, že končí s vývojem a podporou.

Virtosu Cezar, bývalý kreativní ředitel studia Virtuos, které na vývoji hry spolupracovalo (soudě dle Cezarova životopisu se staralo o tvorbu bossů a nepřátel), se v rozhovoru pro časopis Edge omluvil za to, jak hra dopadla.

„Vývoj hry byl velmi obtížný, řekněme. Omlouvám se za to,“ prohlásil doslova. Cezar momentálně působí ve studiu Hexworks, které pracuje na RPG The Lords of the Fallen.