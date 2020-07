Podívejte se na údajné uniklé záběry z prototypů devadesátkových her od Nintenda

V květnu se objevila zpráva, že Nintendu na internet unikly 2 terabyty citlivých dat. Mělo jít o zdrojové kódy spousty prototypů her z 90. let, zdrojové kódy samotných konzolí a dokumenty spojené s jejich vývojem. Nyní Twitter zaplavily údajné záběry z her, které musel někdo s pomocí zdrojového kódu a emulátoru rozchodit a natočit.

V sáhodlouhém toku příspěvků se objevují hry jako Yoshi’s Island, Super Mario Kart nebo třeba Star Fox 2. Kromě záběrů jde i o obrázky a textury a další prvky umožňující zručným ručičkám vytvořit hry podle původního „návodu“, a ještě šikovnější ručičky by díky zdrojovým kódům mohly dokonce sestrojit plnohodnotné konzole jako Nintendo 64, GameCube či Wii. Prodej takových produktů se ale nedoporučuje…

A bunch of Nintendo prototypes are apparently currently being compiled from leaked source code right now as of this post

First up there's this Yoshi's Island proto with different UI graphics, placeholder music from Mario World, and has a prefix of 'Super Mario Bros. 5' pic.twitter.com/Qqock5RZaS