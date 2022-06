6. 6. 2022 17:16 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Ubisoft z šuškaného projektu s pracovním názvem Assassin's Creed Infinity zatím nic neukázal (možná se dočkáme už brzy v rámci Summer Game Fest či falešné E3?). Nic to nemění na tom, že se můžete pokochat fanouškovským trailerem. Ten je postavený na Unreal Enginu 5 a dá vám ochutnat, jak by takový next gen Asasín mohl asi vypadat, kdybychom zamířili do Japonska.