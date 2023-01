20. 1. 2023 13:06 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Sony zveřejnilo seznam 37 her, které vyjdou na nové generaci PlayStation headsetu s virtuální realitou. Hry a VR aktualizace by na konzoli měly být k dispozici do měsíce od vydání PS VR2. To je naplánováno na 22. února.

Mezi tituly je například Gran Turismo 7, No Man's Sky, The Dark Pictures: Switchback, Resident Evil: Village nebo třeba Horizon Call of the Mountain.