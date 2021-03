Podívejte se na první futuristickou ochutnávku ze 4. sezóny Fall Guys

Zima a s ní i třetí sezóna v populární hravé variaci na battle royale pomalu končí. Čtvrtá sezóna s názvem Fall Guys 4041 nabídne pro změnu tematiku science fiction. Těšte se na rakety, roboty a vesmírné cestování, protože to je přesně to, co rok 4041 hravým želatiňákům nabídne. Vývojáři se zároveň podělili o první záběry z jednoho ze sedmi nových levelů, které dorazí v příštím updatu.

Here's one of the S E V E N new levels from Season 4!



Skyline Stumble



⚡️ A 60-player gauntlet with Low Gravity Zones, Forcefields, Flippity Bippities, Chonky Buttons, and Spicy Light Swingers! ⚡️ pic.twitter.com/GR5Oe4dH1E