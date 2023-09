Podívejte se na nový trailer animované Castlevanie: Nocturne

11. 9. 2023 14:45 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Animované univerzum Castlevanie z dílny Netflixu se koncem září rozroste o spin-off z období Velké francouzské revoluce. Castlevania: Nocturne nešetří krví, upíry, krví, vražděním upírů a další porcí krve. Richter z rodu Belmontů se vydává na lov krvesajů 28. září.

Na tvorbě seriálu se mimo jiné podílí i Kevin Kolde, který u původního anime působí jako výkonný producent, a britský scenárista Clive Bradley. Seriál se bude inspirovat hrou Castlevania: Rondo of Blood a jejím pokračováním Symphony of the Night.