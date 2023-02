Podívejte se, jak by vypadal seriál Mario Kart z produkce HBO

7. 2. 2023 12:05 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Že svět Maria není jen o bezstarostném hopsání, jezení hub a zachraňování princezen, ukazuje parodická ukázka z nedávného dílu talk show Saturday Night Live. V klipu výše se můžete podívat, jak by vypadal třeba seriál Mario Kart, kdyby jej produkovala HBO.

Roli hlavní rozervané postavy ve stylu Joela z The Last of Us si v montérkách italského instalatéra opět střihl Pedro Pascal. Scénka paroduje princip úspěšného seriálu v tom, že vám stačí trocha toho potemnělého dramatu, postapokalyptický svět a osoba, kterou musíte dostat z bodu A do bodu B.