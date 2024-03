Po roce předběžného přístupu vychází The Outlast Trials

7. 3. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

The Outlast Trials se konečně dostává do verze 1.0 a po zhruba roce předběžného přístupu tak konečně vychází ve své plné verzi. Jak už to tak bývá, nejde jen o změnu čísla verze hry, ale o velký update, který s sebou přináší jak nový obsah, tak spoustu změn na základě zpětné vazby hráčů.

Mezi klíčové prvky aktualizace patří třeba zbrusu nová zkouška Toy Factory, v níž budete čelit děsivé Mother Gooseberry. S Toy Factory se pak pojí i nové výzvy a vývojáři zamakali i na úpravách obtížnosti, a to jak pro sólo hraní, nebo pro skupinky. Došlo ale i na nové obleky, úpravy loadoutů a hromady dalších věcí.

Menších i větších změn a oprav je ale celá řada, všechny si můžete přečíst třeba tady na Steamu.

The Outlast Trials je k mání na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series S/X a podporuje dokonce i cross play.