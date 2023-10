PC verze Return to Moria je hotová a vyjde podle plánu. Na konzolích se opozdí

19. 10. 2023 16:30 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Kdo se těší, až se na PC ponoří do morijských dolů a pokusí se za zpěvu trpasličích odrhovaček získat Durinovu lidu zpět jeho ztracenou domovinu, může se zaradovat: Tvůrci ze studia Free Range Games potvrdili, že je jejich kooperativní hornický survival The Lord of the Rings: Return to Moria hotový, neměl by hrozit žádný průtah a hra vyjde podle plánu, tedy již v pondělí 24. října.

Těm virtuálním vousáčům, kteří se chystají projít po Trpasluji na konzolích, adresovali méně příjemnou zprávu: Verze pro PlayStation 5 potřebovala drobný odklad a nakonec dorazí až v prosinci. S vydáním pro Xbox Series X/S se pak počítá někdy na začátek příštího roku.