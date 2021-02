Parodický Rustler zahajuje předběžný přístup. Demo se vrací na Steam

19. 2. 2021 13:41 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Před pár dny skončil Steam Game Festival, což znamená, že takřka všechna předtím dostupná dema jsou pryč. Některá z nich se ovšem vrací, jak dokazuje Rustler, který svůj prolog na Steam zase vrátil. Hra, která sama sobě přezdívá Grand Theft Horse (a jde o jeden z odkazů na GTA vedle perspektivy), kromě toho včera vyšla také v předběžném přístupu.

Tvůrci ze studia Jutsu Games slibují, že v něm hra zůstane zhruba půl roku, přičemž je plně hratelná a se všemi klíčovými funkcemi. Před vydáním mají přibýt nové úkoly a minihry či více zbraní, koní a povozů. Pozornost budou věnovat také optimalizaci, a to co se týče hardwarových nároků i obtížnosti. Do 24. února pak na předběžný přístup Rustlera platí 15% sleva, kdy vás přijde na 17,84 eur (461 korun) namísto 21 eur (543 korun).