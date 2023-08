Papers, Please slaví desáté narozeniny stylovým demakem

10. 8. 2023 14:03 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Od vydání jedinečné indie perly Papers, Please uplynulo už deset let, což se její autor Lucas Pope rozhodl oslavit vytvořením demaku, který vypadá jako LCD handheld. Hříčku si můžete vyzkoušet sami, je k dispozici zdarma a přímo v internetovém prohlížeči.

zdroj: Lucas & Keiko Pope

Stylovost se podobné oslavě samozřejmě upřít nedá, ale zábavnější variantou přeci jen zůstává původní hra. Ta je mimochodem až do pozítří na Steamu v 80% slevě, vyjde momentálně na necelá dvě eura, a pokud jste ji snad nějakým nedopatřením nehráli, utíkejte to napravit. Nevystřelila svého autora mezi hvězdy herního designu jen tak náhodou, opravdu stojí za to.

Glory to Arstotzka!