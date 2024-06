Palworld by se mohl brzy podívat i na PlayStation 5

Podle náznaků komunitního manažera Palworldu se jeden z největších hitů první poloviny letošního roku možná brzy objeví i na PlayStationu 5. V nedávném příspěvku na síti X použil Bucky při diskusi o Palworldu modrá srdíčka, což mezi fanoušky vyvolalo spekulace o možném vydání pro PlayStation.

O oficiální potvrzení samozřejmě ani náhodou nejde, ale náznak je to poměrně jasný a mohl by ukazovat na blížící se vydání i na PlayStationu. Palworld je doteď totiž k mání pouze na PC a Xboxu. A už 27. června se očekává velký update, jehož součástí může být teoreticky i přidání nové platformy.

???Palworld???



I want to add more hearts, but not sure what colour would fit...hmm...how about....



????Palworld????



Looks good I think!



?