Overwatch 2 a Death Stranding se chlubí závratně vysokými počty hráčů

9. 11. 2022 14:26 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Death Stranding u příležitosti svých již třetích narozenin, které připadají na 8. listopadu, zaznamenalo pokoření hranice 10 milionů hráčů, kteří se odhodlali vydat do velmi prapodivného postapokalyptického světa Spojených států. Nejsou to jen přímé prodeje, jelikož údaj zahrnuje i služby PlayStation Plus a PC Game Pass.

Zatímco pro tak specifickou hru jako Death Stranding je 10 milionů úctyhodné číslo, tak pro natolik masivní věc jako Overwatch 2 by to byla lehká urážka. Vzhledem k tomu, že tento hero shooter je zdarma a vzhledem k popularitě jeho předchůdce se nemůžeme divit, že dvojku si za první měsíc vyzkoušelo již 35 milionů hráčů. A to i přesto, že spíš než o skutečné pokračování jde jen o upgrade první hry...