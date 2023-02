Otevřená beta Diabla IV je zřejmě na spadnutí

Spolu s oznámením červnového data vydání Diablo IV Blizzard také zmínil, že se uskuteční otevřená beta. Do té se sice zatím nedá nikde přihlásit, ale brzy by se to mohlo změnit.

Producent Rod Fergusson na Twitteru napsal, že se datum dozvíme velmi záhy. „Kéž bychom se tak tenhle měsíc účastnili nějaké herní události, kde by se hodilo něco podobného oznámit,“ napsal. Spekuluje se, že tím narážel na stream IGN's Fan Fest 2023, který se uskuteční 17. a 18. února.

Soon! If only we were presenting at some sort of gaming moment this month where one might announce such a thing...