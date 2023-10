Osm let starý Arkham Knight dostal nový kostým podle filmu The Batman, který pak hned zase zmizel

Závěrečná kapitola arkhamské trilogie byla napsána už před osmi lety. Přesto ale Batman: Arkham Knight dostává pravidelně kostýmy podle filmů. Dočkali jsme se například batmobilu a obleku z filmu Batman v Superman a nejinak tomu je i v případě loňského snímku The Batman s Robertem Pattinsonem v kápi temného křižáka.

