Oslavte podzim a Halloween s Animal Crossing: New Horizons

30. 9. 2020 13:32 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Do Animal Crossing: New Horizons i do Česka dorazil podzim. Stromům žloutnou listy, z jehličnanů můžete sklízet šišky a s novým halloweenským updatem se dočkáte také několika nových funkcí, včetně možnosti pěstovat dýně, koledovat o sladkosti a nakupovat strašidelné kostýmy.

Přímo 31. října se vaši sousedé setkají před radnicí ozdobenou tematickými dekoracemi. Váš ostrov navštíví Jack a za lízátka a bonbóny vám věnuje další upomínky na nejděsivější den roku. Ale nějaké sladkosti si schovejte i pro své kamarády, jinak vám provedou nějakou lumpárnu.

Všichni, kdo si tenhle update pro letošní Animal Crossing stáhnou, pak dostanou kruh na cvičení z další exkluzivity pro Switch, Ring Fit Adventure. Ovšem pouze ve virtuální podobě.