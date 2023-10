Odstartoval říjnový festival Steam Next, nabízí kvanta streamů a demoverzí.

Na populární herní platformě Steam už tradičně odstartovala podzimní edice festivalu Steam Next. Jejím úkolem je opět představit přehršle chystaných projektů skrze vývojářské streamy a hlavně demoverze.

Jak už možná z jiných článků, akce se účastní česká strategie Last Train Home, ale také slovenské Forgotten but Unbroken. Vyzkoušet si můžete i chystanou střílečku Robocop: Rogue City, zajímavé slovanské izometrické RPG The Thaumaturge nebo definitivní edici kultovního Strongholdu.

Vychutnat si můžete i neony v kyberpunkovém Ghostrunner 2, nebo naopak zakusit chaos ve fantasy Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Chybu též neuděláte se soulslike meroidvanií The Last Faith, budovatelskou strategií Pioneers of Pagonia nebo hřejivým MMO Sky: Children of the Light od oceňovaného studia thatgamecompany. Na výběr je toho ovšem ještě daleko více.

Welcome back to Steam Next Fest! For the next week, play hundreds of demos, interact with developer livestreams, and wishlist your favorites! With games of all types participating, there's something for everyone at Next Fest.https://t.co/5FWDBRd7vw pic.twitter.com/eVPhvmqTXn