Od prosince už v Rocket League nepůjde obchodovat či darovat předměty

11. 10. 2023 15:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Příznivci populární sportovně-závodní taškařice Rocket League si včera vyslechli nepříjemnou novinu: 5. prosince 2023 ze hry zmizí možnost obchodovat, vyměňovat či předávat herní předměty ostatním hráčům. A to napořád. Co máte v inventáři, tam zůstane, ale nikomu už to zkrátka nikdy nevěnujete ani neprodáte.

„Provedeme tuhle úpravu, abychom vyhověli požadavkům Epicu týkajícím se přístupu ke kosmetickým předmětům a věcem prodávaným v herních obchodech za skutečné peníze. Nemá se s nimi dát obchodovat, dávat je či dál přeprodávat,“ komentují změnu autoři ze studia Psyonix.

Pokud hrajete Rocket League a měli jste v plánu někomu blízkému ve hře udělat radost nějakým tím vánočním dárkem, budete to muset udělat předčasně. A letos to bude naposled.