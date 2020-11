Od premiéry pokračování filmového Sonica nás dělí rok a kousek

30. 11. 2020 19:42 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

V letošním roce si odbyl svou premiéru filmový Ježek Sonic, který se možná trochu překvapivě stal nejúspěšnější filmovou adaptací hry v historii (díky tržbám přesahujícím 7 miliard korun). V souvislosti s tím se zcela nepřekvapivě chystá pokračování, o kterém v tuto chvíli víme jen velmi málo. Na režisérskou sesli se má vrátit Jeff Fowler a o scénář se opět postarají Pat Casey a Josh Miller.

Můžeme pouze doufat, že se Sonic dočká stejného dabéra a můžeme pouze hádat, kdo se proti modrému ježkovi postaví tentokrát. Produkce druhého Sonica s pracovním názvem Emerald Hill započne v polovině následujícího března a má skončit již 10. května. Do kina si pak zajdeme 8. dubna 2022. To už by kina snad mohla být otevřená…