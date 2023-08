Ocelová ruka zákona hlásí zpoždění. RoboCop vyjde v listopadu

25. 8. 2023 10:12 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Napůl člověk, napůl stroj, ale celý zákon. Střílečka RoboCop: Rogue City převede dystopické filmy o pochromované ruce zákona na PC a moderní konzole v listopadu. Vydavatel Nacon tak ohlásil zhruba dvouměsíční odklad od předpokládaného vydání v září. Aby nám to nebylo moc líto, dostáváme příběhový trailer, na který se můžete podívat výše.

Alex Murphy není jen obyčejným policistou. Po strašlivém zranění je to, co z něj zbylo, zakuto v neprůstřelném kybernetickém těle. RoboCop ve zkažených ulicích Detroitu potírá zločin a zároveň odhaluje spiknutí, které sahá až do nejvyšších pater prosklených penthausů megakorporací. RoboCop: Rogue City vychází 2. listopadu na PC, Xboxu Series X/S a PlayStationu 5.