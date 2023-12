Nový Princ z Persie dostane týden před vydáním demo

8. 12. 2023 12:22 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Velice sympaticky vypadající Prince of Persia: The Lost Crown vyjde už 18. ledna na PC (Steam, Epic), Switch a současnou i minulou generaci konzolí. Pokud se vám informace o tomto díle zatím úspěšně vyhýbají, vězte, že půjde o 2,5D akční plošinovku, která zpracuje oblíbeného prince a jeho hrátky s časem zase trochu jinak.

V rámci letošních The Game Awards se Ubisoft vytáhl s novým příběhovým trailerem, který je štědrý jak na informace, tak na záběry z hraní. A vývojáři rovnou slibují, že k mání bude i demo. To si budete moct zahrát o týden dřív, konkrétně 11. ledna, a to na všech platformách.

Předplatitelé služby Ubisoft+ se navíc budou moct vrhnout do plné hry o tři dny dříve, než vyjde plná verze, tedy 15. ledna.