Nové video ukazuje vztah dvou Spider-Manů ze hry Spider-Man: Miles Morales

I když je v názvu nadcházející akční adventury zmíněný jenom jeden Spider-Man, přítomní budou oba – Miles Morales i Peter Parker. Ostřílený hrdina dva roky staré hry bude mentorem nového, mladšího, a troch bláznivějšího reka, který se má ještě hodně co učit. A bude ještě modernější. Už Peter Parker byl na mobilu jako doma, ale Miles Morales k němu bude mít přeci jen o něco blíž.

Nové video nezobrazuje žádnou akci, vlastně ani samotné hrdiny a město New York. Jde o záběr na obrazovku telefonu, na které probíhá konverzace ne nepodobná té v Messengeru. Chlapci spolu sdílejí zážitky, vzpomínají na zesnulé a směrem od Petera k Milesovi proudí samé povzbuzování a rady typu: „Bacha na mastné skvrny na obleku přenášeného v krabici od pizzy.“ Peter rovněž hodlá Milese naučit, jak vypadat hrdinsky na fotkách. Vypadá to, že vzájemná chemie tu bude fungovat.

Pokud vás zajímá pozadí vývoje nové hry, jejího města a hlavního představitele, mrkněte níže na půlhodinový rozhovor Game Informeru s tvůrčím ředitelem Brianem Hortonem. Spider-Man: Miles Morales vychází 12. listopadu na PS4 a PS5.

"There's no 'right way' to be a hero." Peter and Miles share words of encouragement (and a few laughs) in this personal exchange between the two Spider-Men. #MilesMoralesPS5 #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/BeR2bMtOMJ