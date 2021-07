Nové DLC pro Valhallu by mohlo vyjít už příští týden

26. 7. 2021 15:43 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Jestliže už máte Assassin's Creed Valhalla za sebou i s datadiskem Wrath of the Druids a pořád ještě nemáte Eivorova/Eivořina dobrodružství dost, máme pro vás dobrou zprávu. Další příběhový obsah by totiž mohl být skutečně za rohem.

#AssassinsCreedValhalla's second DLC will be released on August 5th!



Thanks to our fan Lorenzo for sending us the pic!#AssassinsCreed #Valhalla #SiegeOfParis pic.twitter.com/CbMxOoHTWs — CriptAssassINI (@CriptAssassini) July 22, 2021

Aspoň to tak vypadá podle screenshotu z italské mutace Windows Store, který ukazuje plánovaný termín vydání 5. srpna, tedy už příští týden. Ubisoft sám se k úniku zatím nijak nevyjádřil a dokud nebude datum potvrzeno z oficiálních zdrojů, je třeba brát informace s rezervou.

Další DLC má nést název Siege of Paris a jak už název napovídá, podíváme se v něm vůbec poprvé do Francké říše a její metropole, kterou budeme obléhat. Nezbývá než doufat, že se rozšíření vyvede lépe než to předchozí, které si od Honzy Slavíka vysloužilo pouhých 5/10.