Nová ukázka z Mortal Kombat 1 ukazuje dvě velice šťavnaté fatality

1. 8. 2023 11:00 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Nejnovější ukázka z chystaného restartu brutální bojové série Mortal Kombat 1 se zaměřuje na frakci Keepers of Time a současně prozrazuje, že se vrátí písečný bojovník Geras. Ten se vůbec poprvé představil v Mortal Kombat 11, ale pro svůj návrat si připravil několik nových chvatů i čvachtavých fatalit. To samé platí i pro Liu-Kanga, jehož nová fatalita nepřítele zanese až do vesmíru.

Mezitím vedoucí projektu Ed Boon na svůj Twitter nasdílel obrázek, kterým nejspíše láká na úplně nového bojovníka.

zdroj: Warner Bros. Games

Mortal Kombat 1 vychází 19. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Už nyní víme, které postavy dorazí v rámci prvního DLC - skrývají se mezi nimi komiksoví bijci Homelander, Omni–Man a Peacemaker.