Nová hra ze světa Pána prstenů ukázala střípek z Kraje. Delší upoutávka na Tales of the Shire by měla brzy následovat

26. 3. 2024 13:05 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Studio Weta Workshop ve spolupráci s vydavatelstvím Private Division loni v září oznámilo novou hru ze světa Pána prstenů, Tales of the Shire, což by měl být simulátor poklidného hobitího života. Na podrobnosti bylo tohle oznámení sice skoupé, to by se ale brzy mělo změnit díky novému traileru.

Příslib delší upoutávky doplnil tvůrčí tým kratičkým nahlédnutím do své verze Kraje, kde nechybí rozkvetlá louka, zurčící potůček a samozřejmě ani typické hobití nory vyhloubené do kopečků.

Tales of the Shire má vyjít někdy v letošním roce na PC a současných konzolích. Datum vydání ani konkrétní platformy zatím neznáme, i to by ale chystaný trailer mohl napravit.