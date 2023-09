No Sun to Worship působí jako spojení Metal Gear Solid a Splinter Cell

19. 9. 2023 16:40 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Nezávislý vývojář Antonio Freyre má zjevně velkou slabost po stealthové akce. Po povedeném Undetected vydal svou další novinku – No Sun to Worship.

Tvůrce nabízí oldschoolovou stylizaci a ve své hře opět klade velký důraz na kradmý postup, při němž hraje roli světlo, stíny, pohyb i postoj. Celkově vás čeká šest úrovní v postnukleárním prostředí, kde budete sabotovat a likvidovat pohůnky tajemné organizace.

Autor si evidentně opět bral inspiraci ze starších dílů kultovní série Metal Gear Solid, které obohatil o lehký nádech značky Splinter Cell. Každou misi lze dokončit několika způsoby a zájemci o větší výzvu si mohou zapnout náročnější režim.

No Sun To Worship je aktuálně dostupné na Steamu za příjemnou cenu necelých 160 korun. K mání je také souhrnný balíček všech her autora, který stojí 470 korun.