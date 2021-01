Nintendo koupilo tvůrce Luigi’s Mansion 3, studio Next Level Games

5. 1. 2021 16:23 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Nintendo oznámilo, že za blíže nespecifikovanou částku odkoupilo vancouverské studio Next Level Games. Do jeho vlastnictví by mělo postoupit 1. března 2021. Kanadské studio založené v roce 2002 spolupracovalo s japonskou společností z velké části už od svých počátků, v lednu 2014 pak oznámilo, že už bude hry tvořit exkluzivně pro Nintendo.

V rámci vzájemné spolupráce vznikly hry jako Super Mario Strikers pro GameCube a druhý i třetí díl série Luigi's Mansion. Podle prohlášení Nintenda si firma chtěla nákupem Next Level Games pojistit, navíc díky němu budou moct týmy v rámci firmy úžeji spolupracovat, což má zlepšit kvalitu i rychlost vývoje budoucích titulů.