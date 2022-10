New World dostane nové servery pro hráče hledající úplně nový začátek na zelené louce

19. 10. 2022 14:04 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

MMORPG New World od Amazonu je s námi již déle než rok, což znamená, že jeho svět je zaplavený hráči na vysokých úrovních, kteří mohou kazit začátek nováčkům. Studio se proto na četné žádosti komunity rozhodlo otevřít nové servery Fresh Start Worlds, na nichž bude hra vypadat jako v den svého spuštění.

„Všechny mince, kořist a postavy musí pocházet z těchto serverů. To znamená, že do nových světů se nemohou přenést žádní mocní nebo bohatí dobrodruzi. Čeká vás prázdné plátno doplněné o přepracované startovní prostředí,“ objasňují tvůrci nové servery. Fresh Start Worlds se v New World objeví 2. listopadu.