Netflix zakládá své vlastní herní studio

27. 9. 2022 11:53 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

To, že chce Netflix víc a víc šlapat do videoher, je neustále ve vzduchu. Zatím se rozrůstá jen jeho nabídka mobilních her zahrnutá v běžném předplatném filmů a seriálů, ale do budoucna mají vznikat i větší hry. Možná se o ně postará nově založené studio v Helsinkách, které povede Marko Lastikka, bývalý generální manager společností Zynga a Electronic Arts.

Vizí studia je vytvářet hry světové úrovně, které nebudou obsahovat žádné reklamy ani mikrotransakce. Potrvá ale roky, než nové studio Netflixu něco ukáže. Pro Netflix je to již druhé studio v Helsinkách po Next Games, které streamovací služba v minulosti zakoupila. K dalším akvizicím patří studia Night School a Boss Fight Entertainment.