Netflix předvedl ukázku z anime adaptace Onimusha

Anime adaptace Onimusha od Netflixu bude samurajská akce sledující osudy Mijamota Musašiho při jeho pouti zuboženou krajinou a lovu nadpřirozených démonů. Což je sice popis, který by se prakticky jenom s jiným jménem protagonisty dal použít na asi tak dvacet milionů jiných anime, seriálového Onimushu ale spolurežíroval slavný Takaši Miike (Ichi the Killer), alespoň na papíře by se tudíž mohla chystat nějaká pořádně z řetězu urvaná divočina.

Get ready for samurai action with Miyamoto Musashi in #ONIMUSHA. Voiced by Akio Otsuka, and based on Capcom's legendary "Onimusha", the series premieres November 2, only on Netflix. pic.twitter.com/TfhaNezunD