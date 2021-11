Navzdory drbům se Cyberpunk 2077 nechystá do Game Passu

22. 11. 2021 16:43 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

CD Projekt Red potvrdil, že studio v současné době neplánuje zařadit Cyberpunk 2077 do služby Xbox Game Pass. Globální ředitel PR CD Projektu Red, Radek Grabowski, to prohlásil na Twitteru.

I just thought I'll chime in to say that there are no Game Pass plans for Cyberpunk 2077. — Radek (@gamebowski) November 19, 2021

Původní spekulace, že by hra mohla zamířit do Game Passu, se začaly šířit poté, co se v nedávném marketingovém videu pro Xbox Cloud Gaming objevila i krátká ukázka ze hry. Právě to vedlo k diskuzi na Redditu, že by se Cyberpunk mohl stát součástí Game Passu. Hráči, kteří mají přístup ke službě Xbox Cloud Gaming na konzolích, totiž musí mít v současné době také ultimátní členství Game Pass. Jak se ale zdá, šlo o mylné domněnky.