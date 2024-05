Nástupce Switche Nintendo oficiálně odhalí do dubna 2025

Nintendo oznámilo, že do konce aktuálního fiskálního roku, tedy do 31. března 2025, konečně světu představí dlouho spekulovaného nástupce konzole Switch. Oznámil to prezident společnosti Šuntaró Furukawa v krátkém prohlášení na sociální síti X, který zároveň připomněl, že už uplynulo více než devět let od chvíle, kdy japonská firma představila svůj hybridní handheld.

Furukawa navíc doplnil, že se na červen chystá další z přenosů Nintendo Direct věnovaný hrám, které na Switch zamíří v druhé polovině roku 2024. Předem se ale snaží mírnit nadšení, zmínku o nové konzoli byste v tomto nadcházejícím streamu hledali marně.

