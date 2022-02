Napůl robot, napůl démon. Trailer na Total War: Warhammer III představuje Soul Grindery

WWE 2K22 (PS4)

Přepracovaný engine. Nové ovládání. Všechny funkce, které dokážete zvládnout. To je nový WWE 2K22. Skočte do ringu a udeřte s kompletní kontrolou nad světem WWE a zasaďte tvrdý úder! Nikdy to totiž nebylo tak snadné!