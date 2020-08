Napínavý duel Deathloop od Arkane se odkládá kvůli pandemii

Smyčka soubojů na život a na smrt se nad dvojicí zabijáků z Deathloop letos stahovat nezačne. Studio Arkane včera oznámilo, že kvůli vývojovým komplikacím způsobeným celosvětovou pandemií přesouvá předpokládané období vydání na druhé čtvrtletí roku 2021.

„Když jsme si navykli na práci z domova, zjistili jsme, že abychom dosáhli kvality, na které jsme v Arkane zvyklí a zároveň hra mohla být opravdovým next-genovým zážitkem, potřebujeme víc času než obvykle,“ píše tým Arkane Lyon na Twitteru. „Víme, že je odklad hry správné rozhodnutí, ale jsme stejně jako vy zklamaní a omlouváme se, že musíte na Deathloop čekat ještě déle.“

To the community, an update on DEATHLOOP: pic.twitter.com/XveoG6AgoT