Nákazu v seriálu The Last of Us nebudou šířit spory, ale úponky

Nákazu Cordyceps v seriálu The Last of Us od HBO nebudou šířit spory, jak tomu bylo ve hře, ale houbovité úponky. V rozhovoru pro Collider to potvrdil přímo producent a scénárista Neil Druckmann. Změna oproti videoherní předloze má hned dvojí důvod. Jednak se autoři chtěli vyhnout scénám v plynových maskách, aby hercům bylo vidět do obličeje, jednak je dnešní publikum mnohem obeznámenější s mechanismy aerobních nákaz a pandemií.

zdroj: HBO

„Hra pracovala s výtrusy, proti kterým se lidé bránili plynovými maskami. My jsme se velmi brzy rozhodli, že to pro seriál nechceme. Nakonec nás společné debaty dovedly k úponkům. Jak se infekce přenáší od jednoho nakaženého k druhému, že by se z toho mohla stát propojená síť s jedním vědomím, což z říše hub známe. Myšlenka, že se spojily, aby společně bojovaly proti nám, začala být dost strašidelná, a to se nám líbilo, takže jsme tenhle koncept v seriálu nakonec rozvinuli," uvedl Druckmann. Níže si můžete pustit krátkou vyřazenou zvukovou stopu z natáčení seriálu, která infekční úponky a jejich nebezpečnost přibližuje.

Sound On! An unused voice line from #TheLastOfUs gives us a small glimpse at what the newly announced Tendrils are like! pic.twitter.com/e7TyWOsRBI — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) January 8, 2023

První díl seriálu The Last of Us z produkce HBO má premiéru v noci na pondělí 16. ledna. Hlavní duo Joela a Ellie ztvární Pedro Pascal a Bella Ramsey.