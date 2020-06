Na Switchi vyšla voyeurská hra Do Not Feed The Monkeys bez věkového omezení, i když obsahuje erotiku

5. 6. 2020 16:35 | autor: Patrik Hajda

Konzole od Nintenda je v našich představách často zafixovaná jako vhodná pro děti, za což může především tvorba samotného vydavatele, která bývá tuze roztomilá, i když dokáže plně pobavit i dospělé. S příchodem Switche se ale otevřely brány i drsnějším hrám plných krve (DOOM), a dokonce i erotiky, což je případ Do Not Feed The Monkeys.

Navzdory pixel artu není o neskrývané nahotě potřeba polemizovat (v samotné hře není cenzura). A není se čemu divit, když celá hra pojednává o špehování lidí. Přesto americká ratingová společnost ESRB někde pochybila, protože hra se na Switchi objevila zkraje týdne se známkou E značící přístupnost úplně všem včetně dětí.

Do Not Feed The Monkeys byla následně stažena z prodeje a předána k novému posouzení ratingovou společností. ESRB nakonec opravila nálepku na 17+, zatímco evropská komise PEGI není tak ostýchavá a prý to jde už od dvanácti. Příběh má tedy šťastný konec. Snad hra nikomu nestihla zničit dětství!